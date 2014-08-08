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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 21:24 BJT

《综述》美国第二季非农生产率回升，然薪资通胀仍不兴

单位劳工成本温和暗示，美联储应该不用急着开始调升自2008年12月以来便维持在近零的指标隔夜利率，然而其他像是收入和就业成本指标则都显示有一些薪资压力。

此外，有愈来愈多的证据显示企业正在调高薪资。全美独立企业联盟(NFIB)的薪资指标徘徊在七年高位。

第一季单位劳工成本前值为成长5.7%，分析师预估第二季为上升1.4%。

和去年第二季相比，单位劳工成本增加1.9%，显示薪资升幅仍温和。第一季的年增率为2.6%。(完) (编译/审校 张明钧/龚芳/戴素萍)
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