《综述》美国第二季非农生产率回升，然薪资通胀仍不兴

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
单位劳工成本温和暗示，美联储应该不用急着开始调升自2008年12月以来便维持在近零的指标隔夜利率，然而其他像是收入和就业成本指标则都显示有一些薪资压力。
此外，有愈来愈多的证据显示企业正在调高薪资。全美独立企业联盟(NFIB)的薪资指标徘徊在七年高位。
第一季单位劳工成本前值为成长5.7%，分析师预估第二季为上升1.4%。
和去年第二季相比，单位劳工成本增加1.9%，显示薪资升幅仍温和。第一季的年增率为2.6%。(完) (编译/审校 张明钧/龚芳/戴素萍)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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