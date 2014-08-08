中东情势：美国战机已经空袭伊斯兰国位于伊拉克的军备--五角大厦

路透华盛顿8月8日 - 一名美国国防部发言人表示，针对伊斯兰国用来打击扞卫Erbil城库德族军队的军备，美国军机周五已经执行一次空袭。

国防部新闻秘书海军少将John Kirby发表声明指出，两架F/A-18战机对Erbil城附近的一个移动炮台发射500磅雷射导引炸弹。

他称伊斯兰叛军一直使用该炮台，攻击防守Erbil城的库德族军队；Erbil城有美国人员进驻。