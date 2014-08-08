中东情势：美国战机已经空袭伊斯兰国位于伊拉克的军备--五角大厦

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透华盛顿8月8日 - 一名美国国防部发言人表示，针对伊斯兰国用来打击扞卫Erbil城库德族军队的军备，美国军机周五已经执行一次空袭。
国防部新闻秘书海军少将John Kirby发表声明指出，两架F/A-18战机对Erbil城附近的一个移动炮台发射500磅雷射导引炸弹。
他称伊斯兰叛军一直使用该炮台，攻击防守Erbil城的库德族军队；Erbil城有美国人员进驻。
美国总统奥巴马周四批准对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子进行空袭，并向该地区受困的宗教少数派空投补给，以阻止“可能发生的种族屠杀行为”。 (完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选