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市场报道 | 2014年 8月 8日 星期五 21:42 BJT

美国股市：开盘上涨，因乐观看待俄乌危机

路透纽约8月8日 - 美国股市周五开盘上涨，对俄罗斯与乌克兰危机的乐观看法，抵销了对美国在伊拉克境内空袭影响的担忧。

道琼工业指数 涨27.42点，或0.17%，至16,395.69点。标准普尔500指数 涨4.08点，或0.21%，至1,913.65点。Nasdaq指数 涨4.44点，或0.1%，至4,339.41点。(完)
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