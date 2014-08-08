美国股市：开盘上涨，因乐观看待俄乌危机

路透纽约8月8日 - 美国股市周五开盘上涨，对俄罗斯与乌克兰危机的乐观看法，抵销了对美国在伊拉克境内空袭影响的担忧。

道琼工业指数 涨27.42点，或0.17%，至16,395.69点。标准普尔500指数 涨4.08点，或0.21%，至1,913.65点。Nasdaq指数 涨4.44点，或0.1%，至4,339.41点。(完)