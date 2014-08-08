英国金融市场：地缘政治风险令英镑兑美元触及两个月低位，英债上涨

路透伦敦8月8日 - 英镑兑美元周五触及八周低位，兑欧元也大跌，因在美国批准对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子实施空袭后，投资者买入传统的低收益避险货币。

英国贸易逆差超预期，也令英镑承压。英镑兑美元料连续第五周下跌－为逾两年来最差表现。

不过显然金融市场的主要推手还是避险操作，股市下跌，油价和避险资产上涨。英国10年期公债 升至一年来最高，受避险买盘带动。

在外汇市场，投资者在传统安全的日圆和瑞郎中避险，且买入欧元，一些人士称欧元也开始扮演了避险货币的角色。欧元和日圆的流动性也高于英镑，且在金融市场受压时受投资者青睐。

一名美国国防部发言人表示，针对伊斯兰国用来打击扞卫Erbil城库德族军队的军备，美国军机周五已经执行一次空袭。

在埃及开罗召开的协调会未能展延此前的72小时停战协议后，加沙地带巴勒斯坦武装份子周五再度向以色列境内发射火箭弹；这场战事已经延续一个月之久。

乌克兰东部的冲突持续，俄罗斯禁止西方主要食品进口，对西方向俄罗斯的制裁进行报复。

“投资者担心地缘政治紧张局势全面升级，”三菱东京日联银行外汇策略师Lee Hardman称。

英镑兑美元 跌至6月12日以来低点1.6787美元，最新跌0.3%。

欧元全面上扬，兑英镑 涨0.45%，至0.7975英镑。(完)

下周，市场焦点转向英国央行通胀报告，留意决策者将可能上调经济成长预估。

英国央行通胀报告将8月13日公布。

在英债市场，10年期英债价格 触及一年来最高，收益率下跌8个基点，报2.405%。

但在美国市场开市后，英债未能守住这涨势，在1400 GMT，10年期英债收益率仅下跌2个基点，报2.46%。

“隔夜市场的消息带动对英债和德债等核心资产的避险买需。”苏格兰皇家银行固定收益策略师Simon Peck说。(完)

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