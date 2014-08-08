欧元债市：德债收益率再次刷新纪录低位，因对伊拉克和乌克兰的忧虑加剧

* 伊拉克空袭和担心俄罗斯入侵乌克兰，令市场忧虑

* 德债收益率触及新低，接近1%

* 二线欧元区公债的早盘压力缓解

路透伦敦8月8日 - 德债收益率周五连续第三日刷新纪录低点，进一步跌至前所未见的区域，因中东和乌克兰紧张局势升级令投资者谨慎。

一名美国国防部发言人表示，针对伊斯兰国用来打击扞卫Erbil城库德族军队的军备，美国军机周五已经执行一次空袭。美国总统奥巴马周四批准对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子进行空袭，并向该地区受困的宗教少数派空投补给，以阻止“可能发生的种族屠杀行为”。

北大西洋公约组织(NATO)促请俄罗斯从战争边缘返回，之前北约发现俄罗斯在和乌克兰接壤边境集结大批军队。一俄罗斯高级安全官员表示，俄将继续为化解乌克兰危机作出努力，他的讲话提振俄罗斯股市，但对欧债市场影响不大。

欧洲央行周四警告，乌克兰冲突对欧元区经济构成重大风险。

“地缘政治因素目前主导市场，且 '避险' 是主要的交易模式，”德国商业银行利率策略师Rainer Guntermann说。

德国10年期公债收益率 跌2.4个基点，报1.048%，稍早触及纪录低位1.024%。

在埃及开罗召开的协调会未能展延此前的72小时停战协议后，加沙地带巴勒斯坦武装份子周五再度向以色列境内发射火箭弹；这场战事已经延续一个月之久。

巴克莱策略师向客户表示，该行降低了在西班牙和意大利的敞口，预期这两国的公债和德债的收益率差将持续走宽。

意大利/德国10年期公债收益率差在周五早盘走宽至190个基点，为逾五个月来最宽水平。西班牙/德国10年期公债收益率差触及165个基点，为两个半月来最高。

但二线欧元区公债的早盘压力缓解，尤其是西班牙公债，10年期西班牙公债收益率 跌2个基点，报2.59%，扭转稍早价格跌势。

经纪表示，来自西班牙国内的一些买盘令该国10年期公债逆转走势。

10年期意大利公债收益率 跌2个基点，报2.84%，稍早最高报2.91%。

苏格兰皇家银行和德国商业银行等银行预期，在年底前，西班牙和意大利公债较德债的收益率差将报大约100个基点，受欧洲央行的超宽松政策带动。

葡萄牙10年期公债 收益率升1个基点，报3.94%，希腊10年期公债收益率 升9个基点，报6.61%。交易商表示，成交量低，放大了价格走势，特别是流动性很低的希腊公债。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]