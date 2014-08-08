版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 9日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货大涨，因回补空头

路透芝加哥8月8日 - 美国大豆期货周五上涨，近月大豆合约上扬2.8%，收在日内高位，因合约到期前有回补空头。

近月大豆上涨，带动远月大豆攀升，但预期大豆收成将增加，这限制了大豆期货的涨幅。

密西西比河以东部份地区降雨，缓解对干燥天气将拖累部份作物潜在生长的忧虑。

本周，芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约上涨5.8%，连升第三周，且为截至去年8月23日该周来最大的周度升幅。新作11月大豆合约 上涨2.4%。

本周CBOT豆粕 上涨2.6%，豆油期货 跌0.3%。

CBOT-8月大豆 、豆油 和豆粕合约 将在周二1700 GMT到期。

8月大豆期货合约 收高34-3/4美分，报每蒲式耳12.84-3/4美元。

8月豆粕合约 收高6.9美元，报每短吨397.5美元。8月豆油合约 跌0.18美分，报35.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为121,300口，豆粕为52,581口，豆油为69,992口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐