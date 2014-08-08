芝加哥期市：CBOT大豆期货大涨，因回补空头

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透芝加哥8月8日 - 美国大豆期货周五上涨，近月大豆合约上扬2.8%，收在日内高位，因合约到期前有回补空头。
近月大豆上涨，带动远月大豆攀升，但预期大豆收成将增加，这限制了大豆期货的涨幅。
密西西比河以东部份地区降雨，缓解对干燥天气将拖累部份作物潜在生长的忧虑。
本周，芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约上涨5.8%，连升第三周，且为截至去年8月23日该周来最大的周度升幅。新作11月大豆合约 上涨2.4%。
本周CBOT豆粕 上涨2.6%，豆油期货 跌0.3%。
CBOT-8月大豆 、豆油 和豆粕合约 将在周二1700 GMT到期。
8月大豆期货合约 收高34-3/4美分，报每蒲式耳12.84-3/4美元。
8月豆粕合约 收高6.9美元，报每短吨397.5美元。8月豆油合约 跌0.18美分，报35.44美分。
今日CBOT大豆预估成交量为121,300口，豆粕为52,581口，豆油为69,992口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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