纽约期市：可可期货触及三年高位后收平，期糖上涨

路透纽约/伦敦8月8日 - 可可期货在周五升至三年高位，因预期需求强劲，到收盘时几无变动，洲际交易所(ICE)原糖期货在交投清淡中触及五个半月低位，之后在技术支撑位寻获支持，令价格反弹。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货下滑，受累于现货需求疲弱，而阿拉比卡咖啡期货也下跌，跌穿100日移动均线后扩大跌幅。

ICE-9月可可期货 基本持平在每吨3,215美元，稍早触及三年高位3,232美元。伦敦12月可可期货 收低1英镑，或0.05%，收报每吨2,004英镑，之前触及三年高位2,015英镑。

市场持续攀升，因后续支持，且市场感觉需求强劲，而指数基金连续第二日展期，提振成交量。

ICE-10月原糖期货 上涨0.14美分，或0.6%，收报每磅16.14美分，稍早下滑至2月18日来最低的16.01美分。

“16美分区域证明是难以突破的水平。我们希望是因为市场感到在该水平以下是有潜在的实质买兴，”Sucden的高级交易商Nick Penney说。

LIFFE-10月白糖合约 收高2.60美元，或0.6%，收报每吨433.30美元。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 下跌15美元，或0.8%，收报每吨1,959美元。ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收跌3.15美分，或1.7%，报每磅1.8085美元。(完)

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