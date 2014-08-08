全球金市：金价因股市上涨而下跌，但伊拉克紧张局势提供支撑

* 俄罗斯称军演结束，标普500指数升逾1%

* 美国空袭伊拉克武装份子

路透纽约/伦敦8月8日 - 金价周五下跌，因市场缺乏实货买家，且美股上涨，但美国空袭伊拉克和中东局势紧张，支撑金价保持在1,300美元以上。

本周金价上涨约1%，为四周来首周上升。

金价早盘上涨至三周高位，因一名美国国防部发言人表示，针对伊斯兰国用来打击扞卫Erbil城库德族军队的军备，美国军机周五已经执行一次空袭。 但黄金的避险买盘枯竭，之前俄罗斯国防部表示，在和乌克兰边境接壤地区进行的军演结束。消息带动标普500指数上涨逾1%。

“很难过度兴奋，因为金价多次未能因地缘政治事件而持续上涨，特别是在金价变动时成交量不多，”瑞银贵金属策略师Edel Tully说。

在1814 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,309.66美元，早盘升至7月14日来最高的1,322.60美元。

美国12月期金 跌1.50美元，报每盎司1,311美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约5%。

金价受压，因美国劳工部周五公布，第二季非农生产率环比年率初值为增长2.5%(预估为增长1.5%)。第二季非农单位劳工成本为成长0.6%(预估为成长1.4%)。 数据显示薪资压力降低，令美联储可继续保持低利率。

其他贵金属方面，现货银 跌0.2%，报每盎司19.88美元。现货铂金 升0.1%，报每盎司1,473美元。现货钯金 涨1.2%，报860.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1311.00 -1.50 -0.1 1305.70 1324.30 139,073 COMEX白银期货 19.941 -0.049 -0.2 19.845 20.185 46,639 COMEX铂金期货 1478.30 -3.20 -0.2 1475.20 1488.50 5,809 COMEX钯金期货 860.50 4.45 0.5 854.60 864.40 4,710 现货金 1309.66 -3.54 -0.3 1306.40 1322.60 现货银 19.880 -0.030 -0.2 19.850 20.150 现货铂金 1473.00 1.40 0.1 1473.50 1484.00 现货钯金 860.50 10.40 1.2 855.50 862.00(完)

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