美国股市：道琼工业指数收高1.13%，Nasdaq指数上升0.83%

路透纽约8月8日 - 美国股市周五上涨，道指和标普500指数录得3月初来最大单日百份比升幅，此前俄罗斯称，在同乌克兰接壤边境附近的军演结束。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高185.66点，或1.13%，至16,553.93点。标准普尔500指数 上涨22.02点，或1.15%，至1,931.59点；Nasdaq指数 收升35.93点，或0.83%，至4,370.90点。

本周，道指上涨0.4%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数上涨0.4%(完)