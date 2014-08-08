美国股市：道琼工业指数收高1.13%，Nasdaq指数上升0.83%

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透纽约8月8日 - 美国股市周五上涨，道指和标普500指数录得3月初来最大单日百份比升幅，此前俄罗斯称，在同乌克兰接壤边境附近的军演结束。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高185.66点，或1.13%，至16,553.93点。标准普尔500指数 上涨22.02点，或1.15%，至1,931.59点；Nasdaq指数 收升35.93点，或0.83%，至4,370.90点。
本周，道指上涨0.4%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数上涨0.4%(完)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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