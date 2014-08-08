国际油市：布兰特原油跌向105美元，因美国空袭伊拉克被视为稳定原油供应

路透纽约8月8日 - 布兰特原油周五逼近105美元，因分析师认为美国空袭伊拉克的行动将可能降低伊拉克原油供应受扰的风险。美国原油上涨，从美股反弹中得到支撑。

布兰特原油周四上涨，因报导称美国在考虑对进入伊拉克库尔德的 伊斯兰教武装份子进行空袭。但周五美国国防部证实对伊拉克北部进行了军事干预后，交易商对油价的涨势获利了结。

“从本质上看，我们认为美国空袭对油价利空而不是利多，因空袭行动是划了界线，加强了伊拉克南部和库尔德地区的稳定性，”Petromatri分析师Oliver Jakob说。

布兰特原油 稍早触及一周高位106.85美元，但很快转至平盘下方，收低0.42美元，报每桶105.02美元。

美国原油 上升0.31美元，收报每桶97.65美元，日高在98.45美元。美国原油受美股突然反弹支持，因俄罗斯表示，结束在和乌克兰接壤边境的军演，带动美股上升。

布兰特原油和美国原油价差CL-LCO1=R收报7.37美元。

布兰特原油和美国原油早盘一度上涨，因对美国空袭伊拉克，造成军事冲突升级保持警惕，但之后，投资者意识到美国的空袭行动可长远保障伊拉克北部油田和南部原油生产地区的稳定性。

石油输出国组织(OPEC)连续第二个月调降2014年需求成长预估，并称尽管伊拉克及利比亚出现动乱，但7月产出仍扩张，暗示全球供给将更为宽裕。 消息令油价受压。(完)

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