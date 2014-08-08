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市场报道 | 2014年 8月 9日 星期六 05:21 BJT

加拿大股市：上涨，因乌克兰紧张局势缓和

路透多伦多8月8日 - 加拿大主要股指周五攀升，之前俄罗斯称结束了在和乌克兰接壤边境地区进行的军演，令乌克兰危机缓和，从而提振市场人气。

美国批评俄罗斯军演是“挑衅行为”。

数据显示7月中国出口推动贸易顺差创纪录高位，也激励投资者。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高77.88点，或0.52%，报15,196.31点。10大类股中有六类收升。

金融股下跌0.3%，能源股升1.7%，金矿股攀升。(完)
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