加拿大股市：上涨，因乌克兰紧张局势缓和

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透多伦多8月8日 - 加拿大主要股指周五攀升，之前俄罗斯称结束了在和乌克兰接壤边境地区进行的军演，令乌克兰危机缓和，从而提振市场人气。
美国批评俄罗斯军演是“挑衅行为”。
数据显示7月中国出口推动贸易顺差创纪录高位，也激励投资者。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高77.88点，或0.52%，报15,196.31点。10大类股中有六类收升。
金融股下跌0.3%，能源股升1.7%，金矿股攀升。(完)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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