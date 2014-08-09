《投行看数据》 中国短期通胀无忧，中长期关注猪周期和气候--中金

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京8月9日 - 中国周六公布7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%后，中金公司固定收益团队发布报告认为，短期通胀无忧，中长期继续关注猪周期和气候对食品影响，维持年底CPI同比增速大概率将升至3.0%附近的判断。
**鲜果价格大幅下降，食品通胀略低于预期**
食品方面，鲜菜价格环比上涨，蛋类环比涨幅较大，猪肉价格环比涨幅有限，受鲜果价格环比大幅下降影响，食品价格涨幅不及预期，并导致消费价格涨幅略低于预期。
非食品方面，房价加速调整背景下，居住类价格继续低迷；7月22日成品油调价对当月影响有限，车用燃料类价格环比小幅上涨；暑期旅游带动文娱类价格季节性上涨，衣着类价格季节性下降，非食品价格保持季节性小幅上涨。
展望8月份，部分食品仍有上涨压力，例如临近中秋节，消费需求有望抬高肉禽蛋类价格（但蛋类价格上涨或已部分释放，涨幅可能不及去年中秋节前），加上去年8月份猪肉和蔬菜都有较为明显的上涨，今年8月份食品涨幅超过去年的可能性不大。
非食品方面，成品油价格下调拖累车用燃料价格上涨，房价持续低迷继续抑制居住类价格上涨，非食品价格环比涨幅或不及季节性，总体来看，8月CPI同比或有小幅回落。
**工业价格环比降幅收窄，翘尾因素推动同比继续回升**
购进价格方面，有色金属和化工原料价格快速上涨，黑色金属和燃料动力价格快速下降，购进价格总体环比持平。出厂价格方面，黑色金属和矿物制品产业链价格环比快速下降，有色金属产业链价格环比涨幅较大，石油加工炼焦价格环比上涨，出厂价格总体环比降幅收窄。
当前，政府稳增长措施持续发力，房地产政策放松预期增强而房价调整预期兑现，内需逐步企稳的可能性大，叠加外需持续复苏，工业价格有望在需求企稳背景下有所回升。考虑翘尾因素已无上涨空间，PPI同比增速或将徘徊在-1%附近。
**猪价上行周期趋于明确**
7月以来，生猪出厂价格上涨，猪粮价比回升至5.6附近，生猪养殖盈利好转，但由于养殖户长期亏损，能繁母猪和仔猪补栏积极性仍不高，目前猪肉价格已经处于年内高位。我们维持前期观点，认为随着供给压力逐步显现，猪肉价格将加速上行，猪价上行周期也将趋于明确。由于去年三季度猪肉价格涨幅较大，今年三季度猪肉价格对CPI同比的拉动不明显，但四季度猪肉价格的快速上涨将显着影响食品通胀。
此外，禽类养殖的情况类似于于生猪养殖，由于存栏量偏低，近期鸡苗和鸡肉价格也在上涨。河南干旱对农作物和食品的影响也需要关注，近期玉米价格上涨与此有一定关联。
我们仍维持半年度报告的判断，年底CPI同比增速大概率将升至3.0%附近，明年上半年CPI同比或运行在3%-4%的区间。（完） (发稿 毕晓雯; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。