新闻稿：中国7月CPI同比上涨2.3%，环比上涨0.1%--国家统计局

2014年7月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.3%。其中，城市上涨2.3%，农村上涨2.1%；食品价格上涨3.6%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨2.2%，服务价格上涨2.5%。1-7月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.3%。 7月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村持平（涨跌幅度为0，下同）；食品价格下降0.1%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.5%。 一、各类商品及服务价格同比变动情况 7月份，食品价格同比上涨3.6%，影响居民消费价格总水平上涨约1.18个百分点。其中，鲜果价格上涨20.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.40个百分点；蛋价格上涨19.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.16个百分点；水产品价格上涨3.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点；粮食价格上涨3.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点；肉禽及其制品价格上涨1.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点（猪肉价格下降3.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.11个百分点）；鲜菜价格下降1.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。 烟酒及用品价格同比下降0.6%。其中，酒类价格下降1.6%，烟草价格上涨0.1%。 衣着价格同比上涨2.6%。其中，衣着加工服务费上涨4.9%，服装价格上涨2.8%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.1%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨7.4%，耐用消费品价格上涨0.2%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.4%。其中，中药材及中成药价格上涨2.6%，医疗保健服务价格上涨1.0%，西药价格上涨0.5%。 交通和通信价格同比上涨0.7%。其中，车用燃料及零配件价格上涨4.7%，车辆使用及维修费上涨2.8%，通信工具价格下降4.1%，交通工具价格下降0.5%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨2.1%。其中，旅游价格上涨7.5%，教育服务价格上涨2.1%。 居住价格同比上涨2.0%。其中，住房租金价格上涨2.8%，水、电、燃料价格上涨1.1%，建房及装修材料价格上涨0.9%。 据测算，在7月份2.3%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.4个百分点，新涨价因素约为0.9个百分点。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 7月份，食品价格环比下降0.1%。其中，鲜果和水产品价格分别下降6.3%和0.7%，合计影响居民消费价格总水平下降约0.18个百分点；鲜菜价格上涨2.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；猪肉价格上涨0.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.02个百分点。 7月份，非食品价格环比上涨0.1%。其中，娱乐教育文化用品及服务、交通和通信、医疗保健和个人用品价格分别上涨0.8%、0.3%和0.1%；烟酒及用品、家庭设备用品及维修服务、居住价格均持平；衣着价格下降0.6%。（完）