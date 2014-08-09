新闻稿：中国7月PPI同比下降0.9%，环比下降0.1%--国家统计局

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(以下为中国国家统计局8月9日公布的“2014年7月份工业生产者价格变动情况”新闻稿全文) 2014年7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.9%，环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降1.1%，环比持平（涨跌幅度为0，下同）。1-7月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.6%，工业生产者购进价格同比下降1.9%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.92个百分点。其中，采掘工业价格下降3.4%，原材料工业价格下降0.8%，加工工业价格下降1.2%。生活资料价格同比上涨0.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.06个百分点。其中，食品和衣着价格均上涨0.7%，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格下降0.9%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降4.1%，有色金属材料及电线类和纺织原料类价格均下降1.1%，燃料动力类价格下降1.0%；建筑材料及非金属类价格上涨0.4%，农副产品类价格上涨0.1%。 据测算，在7月份-0.9%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0.3个百分点，新涨价因素约为-1.2个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.1%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.09个百分点。其中，采掘工业价格下降0.4%，原材料工业价格上涨0.1%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平。其中，食品、衣着和一般日用品价格均持平，耐用消费品价格下降0.1%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比上涨0.9%，化工原料类价格上涨0.3%，农副产品类价格上涨0.2%；黑色金属材料类价格下降0.6%，燃料动力类价格下降0.3%。（完）
欲览更多详情，请点击中国国家统计局网站 here (整理 黄凯；审校 乔艳红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。