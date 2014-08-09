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亚洲 | 2014年 8月 9日 星期六 11:25 BJT

新闻稿：中国7月PPI同比下降0.9%，环比下降0.1%--国家统计局

(以下为中国国家统计局8月9日公布的“2014年7月份工业生产者价格变动情况”新闻稿全文) 　　2014年7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.9%，环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降1.1%，环比持平（涨跌幅度为0，下同）。1-7月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.6%，工业生产者购进价格同比下降1.9%。 　　一、工业生产者价格同比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.92个百分点。其中，采掘工业价格下降3.4%，原材料工业价格下降0.8%，加工工业价格下降1.2%。生活资料价格同比上涨0.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.06个百分点。其中，食品和衣着价格均上涨0.7%，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格下降0.9%。 　　工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降4.1%，有色金属材料及电线类和纺织原料类价格均下降1.1%，燃料动力类价格下降1.0%；建筑材料及非金属类价格上涨0.4%，农副产品类价格上涨0.1%。 　　据测算，在7月份-0.9%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0.3个百分点，新涨价因素约为-1.2个百分点。 　　二、工业生产者价格环比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.1%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.09个百分点。其中，采掘工业价格下降0.4%，原材料工业价格上涨0.1%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平。其中，食品、衣着和一般日用品价格均持平，耐用消费品价格下降0.1%。 　　工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比上涨0.9%，化工原料类价格上涨0.3%，农副产品类价格上涨0.2%；黑色金属材料类价格下降0.6%，燃料动力类价格下降0.3%。（完）

欲览更多详情，请点击中国国家统计局网站 here (整理 黄凯；审校 乔艳红)
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