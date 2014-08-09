中国金融：央行研究局称出台存款保险制度准备工作基本就绪

路透上海8月9日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏近日表示，目前存款保险制度出台的各项准备工作基本就绪。存款保险制度将对银行实行全覆盖，并且银行推出存款保险制度不分先后。

他并表示，应加大市场决定汇率的力度。央行基本退出常态式外汇干预，只在汇率浮动范围超过规定区间、资本项目有较大不平衡及金融市场出现危机等偶然情况下才对外汇市场进行干预。

“存款保险制度将对银行实行全覆盖，并且银行推出存款保险制度不分先后。”他称。 至于存款保险的上限如何确定，马骏称，在确定赔付限额时，一方面参考了国际上成熟做法和改革趋势。另一方面，也充分考虑了居民倾向于储蓄存款，储蓄在一定程度上承担了社会保障功能等国情因素，赔付限额将使绝大多数存款人的全部存款受到明确的法律保障。 关于差别费率，马骏表示，为了降低道德风险，越来越多的国家实行基于风险的差别费率机制，对风险较高的存款类金融机构适用较高的费率，反之适用较低的费率。

“原则上中国也将采用差别费率。”他称。

自去年末来，中国央行多次表示加快建立存款保险制度，但尚未见实际举措。央行官员曾在6月末表示，推出存款保险制度已刻不容缓，其是发展民营银行的重要前提和条件，对于完善中国金融安全也有重要意义。

**对下半年经济审慎乐观**

马骏对下半年经济走势持审慎乐观态度。估计房地产投资将继续减速，出口和基建投资增长有望加速。财政、金融的微刺激政策和简政放权等改革措施所释放红利应该能够将今年国内生产总值（GDP）增速保持在7.5%左右。 谈及下半年货币政策及金融改革，马骏表示，应继续保持流动性适度水平和货币市场稳定运行。继续优化基础货币投向，定向支持棚改、三农、小微等薄弱环节，促进信贷结构优化。研究改进宏观审慎管理指标，加大对小微、三农和中西部地区的信贷支持。