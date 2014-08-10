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亚洲 | 2014年 8月 10日 星期日 09:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.56 +0.63 +1.34 999122

搜狐 56.72 +0.30 +0.53 192461

网易 82.90 -0.05 -0.06 387053

百度 215.09 +1.58 +0.74 1985028

台湾

台湾积体电路 19.79 -0.12 -0.60 3252988

联电 2.10 -0.02 -0.94 100190

日月光 6.09 +0.06 +1.00 75869

矽品精密 6.98 +0.05 +0.72 910643

和信超媒体 0.96 -0.04 -3.88 275218

友达 4.45 +0.11 +2.53 58799

中华电信 30.62 +0.27 +0.89 31263

台湾国际航电 55.59 +0.55 +1.00 683983

香港

中国移动 55.34 +0.38 +0.69 199649

中国联通 16.41 +0.35 +2.18 209989

中国电信 52.86 +0.11 +0.21 11811

中芯国际 4.40 +0.10 +2.33 47196

电讯盈科 6.31 +0.17 +2.76 2664

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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