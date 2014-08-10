《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月8日

新闻稿：中国1-3月固定资产投资增长9.2%，3月环比涨0.87%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.56 +0.63 +1.34 999122
搜狐 56.72 +0.30 +0.53 192461
网易 82.90 -0.05 -0.06 387053
百度 215.09 +1.58 +0.74 1985028
台湾
台湾积体电路 19.79 -0.12 -0.60 3252988
联电 2.10 -0.02 -0.94 100190
日月光 6.09 +0.06 +1.00 75869
矽品精密 6.98 +0.05 +0.72 910643
和信超媒体 0.96 -0.04 -3.88 275218
友达 4.45 +0.11 +2.53 58799
中华电信 30.62 +0.27 +0.89 31263
台湾国际航电 55.59 +0.55 +1.00 683983
香港
中国移动 55.34 +0.38 +0.69 199649
中国联通 16.41 +0.35 +2.18 209989
中国电信 52.86 +0.11 +0.21 11811
中芯国际 4.40 +0.10 +2.33 47196
电讯盈科 6.31 +0.17 +2.76 2664
(完)
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路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
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路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：