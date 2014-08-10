全球汇市：8月5日止当周美元净多仓触及逾一年高位--CFTC，路透

路透8月10日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，至去年7月以来高位。

8月5日止当周美元净多仓升至294.1亿美元，前一周为202.4亿美元。美元净多仓连续第三周增加。

一系列整体向好的美国经济数据，提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在不到一年时间内加息的前景，这种情景利好美元，因而支撑美元净多仓位的增加。

欧元净空仓继续增加，升至两年来最大规模。本周欧元空头仓位总计128,747口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月5日当周 前一周

多头仓 9,896 7,828

空头仓位 105,295 80,897

净仓位 -95,399 -73,069

欧元(125,000欧元为1口)

8月5日当周 前一周

多头仓位 55,179 56,562

空头仓位 183,926 164,637

净仓位 -128,747 -108,075

英镑(62,500英镑为1口)

8月5日当周 前一周

多头仓位 66,437 75,370

空头仓位 54,316 50,460

净仓位 12,121 24,910

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月5日当周 前一周

多头仓位 9,247 8,665

空头仓位 28,100 20,429

净仓位 -18,853 -11,764

加元(100,000加元为1口)

8月5日当周 前一周

多头仓位 48,944 56,459

空头仓位 27,489 33,768

净仓位 21,455 22,691

澳元(100,000澳元为1口)

8月5日当周 前一周

多头仓位 60,860 69,348

空头仓位 27,560 29,742

净仓位 33,300 39,606

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

8月5日当周 前一周

多头仓位 18,949 23,552

空头仓位 4,449 8,263

净仓位 14,500 15,289 (完)

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