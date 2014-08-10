《美股一周展望》债券收益率持续低迷，高股息个股吸金魅力再现

路透纽约8月8日 - 美国公债收益率(殖利率)下滑，使得投资人再度追捧高股息的美国个股。这应可让公用事业和电信股近期内高居买入清单前列。

标准普尔500公用事业类股 周五在标普500指数各类股中领涨，此前美国在伊拉克发动针对性空袭的疑虑将指标美债收益率压至14个月低点。标普500公用事业类股股息收益率在3.9%，较10年期美债收益率 高出逾100个基点。

股市扳回之前的跌幅，部分是因报导称，俄罗斯国防部表示已结束在乌克兰边境的军事演习。与此同时，任何刺激政府公债买盘的全球疑虑，都将激励投资人追逐有丰厚派息的个股。

公用事业类股自12月31日以来累计上扬8.8%，涨幅在各类股中仅次于科技类股和医疗保健类股。电信类股的表现就没有那么强劲，同期仅涨0.8%，但该类股中的Windstream Holdings 和Frontier Communications 双双大涨约40%。

截至6月30日，公用事业股累计劲升16.4%，是上半年表现最佳的类股，但之后遭遇一波获利了结。该类股上半年表现部分是受高收益的提振，且在投资人仍有些担心经济成长之际，较安全的公用事业类股也具吸引力。

分析师称，短期内公用事业股等高股息股将继续维持其吸金魅力，尤其是那些估值还低于指标水准的类股。汤森路透数据显示，标普公用事业类股预期市盈率(本益比)为14.9倍，低于标普500指数的15.2倍。

“在全球收益率都非常低的情况下，美国10年期收益率仍有吸引力。因此，也让高派息类股愈来愈吸引人。这个市场的生态就是如此。”保德信金融市场策略师Quincy Krosby表示。

海外的动荡，尤其是乌克兰危机，推升了避险债券的需求。美国联邦储备理事会(美联储/FED)尽管逐渐减少购债规模、但仍持续买进美国公债，对债市也构成支撑。

公用事业股周五劲扬2%，为6月以来单日最大百分比涨幅。本周稍早该类股指数在修正水准盘旋，因为自6月30日的高位以来跌近10%。

另一个因公债收益率下滑而受惠的，是高股息上市交易基金(ETF)，包括Powershares Dividend Achiever ，该支ETF周五上涨1.3%，今年以来升3.2%。

The First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 周五上涨1.2%，今年以来劲扬6%，表现更佳。

标普电信类股指数 的股息收益率比公用事业类股更高，达4.7%，不过成份股较少。电信类股今年以来表现较弱，因其中最大的个股美国电话电报公司(AT&T) 和Verizon 表现欠佳。

然而据汤森路透数据，网络通讯业者Windstream Holdings的股息收益率达9%，是标普500成份股中最高的个股；而Frontier Communications则以6.2%的股息收益率排在第三。这两支个股股价今年分别大涨40%和37%。

“什么能带来收益，投资人就会继续涌向那些标的，因为仍没有其他能带来收益的证券可替代。”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)