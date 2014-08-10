CFTC报告：CBOT大豆期货8月5日持仓报告(表)

新闻稿：中国1-3月固定资产投资增长9.2%，3月环比涨0.87%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透8月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年8月5日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(627,633口)
187,378 193,782 78,351 318,565 240,199 584,294 512,332 43,339 115,301
较7月29日变动(未平仓合约：增加17,119口)
2,708 5,357 9,035 3,602 2,717 15,345 17,109 1,774 10
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.9 30.9 12.5 50.8 38.3 93.1 81.6 6.9 18.4
各类交易商数量(总计为624家)
145 233 154 123 204 372 502 (完) (整理 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：