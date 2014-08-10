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市场报道 | 2014年 8月 10日 星期日 11:39 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货8月5日持仓报告(表)

路透8月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年8月5日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(627,633口)

187,378 193,782 78,351 318,565 240,199 584,294 512,332 43,339 115,301

较7月29日变动(未平仓合约：增加17,119口)

2,708 5,357 9,035 3,602 2,717 15,345 17,109 1,774 10

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.9 30.9 12.5 50.8 38.3 93.1 81.6 6.9 18.4

各类交易商数量(总计为624家)

145 233 154 123 204 372 502 (完) (整理 张若琪 审校 蔡美珍)
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