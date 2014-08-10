伊拉克情势：美国总统奥巴马称化解乱局将需一段时间

路透巴格达8月9日 - 美国总统奥巴马周六表示，美国空袭行动已摧毁伊斯兰国(Islamic State)武装势力可用于攻击库尔德族的武器，但奥巴马警告称，要解决这场可能导致伊拉克分裂的危机，并没有快速捷径。

美国军机连续第二天对伊斯兰国目标发动空袭，在攻击之前，奥巴马表示，想要恢复稳定，需要的不只是炸弹，他并批评伊拉克总理马利基的什叶派主导政府，未能与逊尼派合组政府。

“我不认为会在几周内解决这个问题。这要花上一些时间，”奥巴马称。

伊斯兰国本周击败库尔德族军队后，推进到距离库尔德自治区首府埃尔比勒(Arbil)只有30分钟车程之处。

奥巴马表示，美国将持续为伊拉克政府及库尔德族军队提供军事援助及建议，但他一再强调伊拉克组成联合政府的重要性。

伊斯兰国在伊拉克北部最新的一波攻城掠地，占领了五分之一油田、数座城镇及伊拉克最大水库，迫使数万人逃亡。

美国军机亦空投物资接济雅兹迪人(Yazidi)。英国及法国周六承诺，将对难民提供人道援助物资。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)