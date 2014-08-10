伊拉克情势：美国总统奥巴马称化解乱局将需一段时间

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透巴格达8月9日 - 美国总统奥巴马周六表示，美国空袭行动已摧毁伊斯兰国(Islamic State)武装势力可用于攻击库尔德族的武器，但奥巴马警告称，要解决这场可能导致伊拉克分裂的危机，并没有快速捷径。
美国军机连续第二天对伊斯兰国目标发动空袭，在攻击之前，奥巴马表示，想要恢复稳定，需要的不只是炸弹，他并批评伊拉克总理马利基的什叶派主导政府，未能与逊尼派合组政府。
“我不认为会在几周内解决这个问题。这要花上一些时间，”奥巴马称。
伊斯兰国本周击败库尔德族军队后，推进到距离库尔德自治区首府埃尔比勒(Arbil)只有30分钟车程之处。
奥巴马表示，美国将持续为伊拉克政府及库尔德族军队提供军事援助及建议，但他一再强调伊拉克组成联合政府的重要性。
伊斯兰国在伊拉克北部最新的一波攻城掠地，占领了五分之一油田、数座城镇及伊拉克最大水库，迫使数万人逃亡。
美国军机亦空投物资接济雅兹迪人(Yazidi)。英国及法国周六承诺，将对难民提供人道援助物资。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。