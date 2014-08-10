CFTC报告：NYMEX原油期货8月5日持仓报告(表)

新闻稿：中国1-3月固定资产投资增长9.2%，3月环比涨0.87%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透8月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年8月5日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,587,187口)
450,544 103,340 535,224 507,949 888,645 1493717 1527209 93,470 59,978
较7月29日变动(未平仓合约：减少41,739口)
-19,571 -2,036 -28,070 8,865 -12,828 -38,776 -42,934 -2,963 1,195
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.4 6.5 33.7 32.0 56.0 94.1 96.2 5.9 3.8
各类交易商数量(总计为339家)
121 84 153 93 99 291 282 (完) (整理 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：