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市场报道 | 2014年 8月 10日 星期日 11:37 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货8月5日持仓报告(表)

路透8月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年8月5日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,587,187口)

450,544 103,340 535,224 507,949 888,645 1493717 1527209 93,470 59,978

较7月29日变动(未平仓合约：减少41,739口)

-19,571 -2,036 -28,070 8,865 -12,828 -38,776 -42,934 -2,963 1,195

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.4 6.5 33.7 32.0 56.0 94.1 96.2 5.9 3.8

各类交易商数量(总计为339家)

121 84 153 93 99 291 282 (完) (整理 张若琪 审校 蔡美珍)
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