美国个股：中国当局调查沃尔玛深圳分店食品安全违规行为--新华

新闻稿：中国1-3月固定资产投资增长9.2%，3月环比涨0.87%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透上海8月9日 - 中国官方媒体新华社报导，根据一名沃尔玛员工曝光的熟食加工内幕视频，中国监管部门正在调查沃尔玛深圳分店食品安全违规行为。
沃尔玛向路透表示，针对这段视频，公司已自行展开调查，但没有发现任何证据支持视频内容，当局数度核查，亦没有发现任何不当。
拍摄这段视频的匿名员工声称已在沃尔玛工作七年，视频的旁白指出，熟食部门员工重复使用炸油，常用到黑如酱油，一个月不换。
旁白指出，超市经常拿已过保鲜期的肉品用于制作熟食，用长虫的大米制作快餐，出售给消费者。
新华社报导称，深圳市市场监督管理局的调查尚未作出结论。新华社称，深圳当局取样检测这家店的烹制用油及肉品，但检测结果尚未得出。(完)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：