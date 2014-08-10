美国个股：中国当局调查沃尔玛深圳分店食品安全违规行为--新华

路透上海8月9日 - 中国官方媒体新华社报导，根据一名沃尔玛员工曝光的熟食加工内幕视频，中国监管部门正在调查沃尔玛深圳分店食品安全违规行为。

沃尔玛向路透表示，针对这段视频，公司已自行展开调查，但没有发现任何证据支持视频内容，当局数度核查，亦没有发现任何不当。

拍摄这段视频的匿名员工声称已在沃尔玛工作七年，视频的旁白指出，熟食部门员工重复使用炸油，常用到黑如酱油，一个月不换。

旁白指出，超市经常拿已过保鲜期的肉品用于制作熟食，用长虫的大米制作快餐，出售给消费者。