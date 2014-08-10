加拿大经济：7月就业岗位意外仅增200个，料使央行近期继续按兵不动

路透渥太华8月8日 - 加拿大统计局周五公布的数据显示，7月仅净增200个就业岗位，增幅远低于分析师预估；就业参与率降至13年新低。

数据确认了加拿大就业市场近几季来普遍低迷的状态，并巩固加拿大央行近期内不太可能升息的观点。

据统计局数据，7月兼职就业岗位增加6万个，全职岗位则减少5.97万。

继6月减少9,400个岗位后，分析师原本预期7月就业岗位净增2万个。

“这凸显出加拿大就业岗位增速极令人失望。”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton称全职就业岗位减少情况“令人震惊”。

7月失业率从7.1%降至7.0%，因求职者减少；就业参与率则降至65.9%的2001年10月以来最低水准。

与上年同期相比，就业岗位仅增加11.53万个，增幅仅0.7%；就业增幅六个月移动均值从6月的8,800个减至3,900个。

加元兑美元 应声下跌，触及1.0965加元的日低，或0.9120美元。周四收盘报1.0921加元或0.9157美元。

分析师表示，此数据为加拿大央行提供了喘息的余地。加国央行密切关注就业参与率，之前曾表示在见到经济持续复苏且就业加速前，不会考虑升息。

加拿大央行自2010年9月以来，即维持指标利率于近记录低点的1.0%。

“我认为纵使第二季(经济)成长看似强劲不少，但这数据将使加拿大央行暂时继续按兵不动，”满地可银行资深分析师Robert Kavcic说。

“目前除亚伯达省外，就业岗位其实都没有增加。”

加拿大就业岗位变动和失业率图表，请点选

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加拿大临时和常设岗位变动图表，请点选 link.reuters.com/xuf98v

加拿大财长奥利佛表示，每月的数据“波动确实很大”，他并强调了加国在创造工作机会上的良好记录。

“诚如我们多次所说，国际金融形势脆弱，而我们致力于维持支撑成长所必要的财政实力。”他在多伦多对记者表示。

BMO Financial Group周五表示已就聘雇意愿进行调查，员工50人以上的企业中，今年拟增聘员工的有55%；员工人数不到10名的企业中，仅24%计划增聘人员。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)