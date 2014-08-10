台湾人事：行政院批准经济部长张家祝辞呈，杜紫军接任

路透台北8月10日 - 台湾行政院周日表示，在极力慰留无效后，已批准经济部部长张家祝的请辞，并由经济部政务次长杜紫军接任。

行政院在发布的新闻稿中称，杜紫军公务历练完整，无论在经济部业务或跨部会间协调沟通方面，都有相当丰富的经验。并曾担任海峡两岸经济合作架构协议(ECFA)我方工业议题主谈人，对当前经济政策相当熟悉。

张家祝是在周四傍晚提出书面辞呈，为高雄气爆事件负责。其在声明中表示，地方持续指责中央，造成政局动荡不安，因而选择一肩扛起，承担所有责难，期盼藉此呼吁朝野抛开政党利益，共同携手解决当前困境。

对于张家祝辞呈的批准，行政院发言人孙立群在发布的新闻稿中称，连日来江宜桦透过各种管道极力慰留，并多次于电话中和张部长恳谈，希望他能忍辱负重，继续留下来与内阁团队努力，惟张部长辞意甚坚，江院长无法使其打消辞意，遂勉予同意。

张家祝于去年2月18日上任，仅上任约一年半。

高雄市上月31日深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，根据中央灾害应变中心最新统计，死亡人数为30人、302人受伤。(完)