金砖国家：8月8日股汇市收盘纵览

路透8月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月8日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周五下跌0.54%，报1,045.51点。

中国股市：沪综指收升终结三连跌，科技股引领大盘反弹

香港股市：收跌，四周以来首次周线下滑

中国汇市：中间价跳涨百余点后人民币再收涨，7月贸易顺差创历史新高

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拉美股市：巴西指标股指Bovespa 跌1.09%，收报55,572.93点，受国营石油生产商Petroleo Brasileiro大跌逾4%拖累。该指标股指在四个交易日来三度下滑；周线连续两周下降。

拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，投资者测试央行扞卫雷亚尔交投区间的决心

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南非股市：接近收平，在美国公布好于预期的经济数据后扳回稍早跌幅；移动电信营运商MTN Group领涨。指标Top-40绩优股指数 微幅收升0.06%，报45,561点；综合指数 微跌0.01%，收报50,669.95点。

南非汇市：兰特兑美元上扬，东欧局势不稳令资金流入新兴市场

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印度股市：下跌1%，连三个交易日疲软，因Larsen & Toubro等绩优股受投资者避险操作的打压下挫。BSE指数 收低1.06%至7,568.55点，为2月21日以来首度收在50日移动均线下方；周线下滑0.44%，连续两周下跌。指标BSE指数 跌1.02%，收报25,329.14点，周线跌0.6%，亦连续两周下滑。

印度汇市：印度卢比兑美元自五个月低点回升。尽管基于全球地缘政治疑虑，市场信心仍偏弱，但投资者认为卢比近日的跌势已过度了。卢比兑美元 收报61.14/15，周四收在61.22/23。盘中稍早卢比曾低见61.74，为3月5日以来最弱水准。周线连二跌。

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俄罗斯股市：指标股指 上涨1.09%，报1,170.600点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.25%，报635.57点。