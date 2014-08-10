日本个股：丰田及本田汽车调降中国零部件价格，应对反垄断调查

路透上海8月9日 - 中国当局对汽车业进行反垄断调查后，相关影响已扩及外国豪华车品牌以外领域，日本丰田 、本田 及日产 等业者成为最新采取回应的外国企业。

丰田与中国广汽集团合资的广汽丰田，以及本田与广汽集团合资的广汽本田，周五皆宣布由于调查缘故将调降零部件价格。

日产与中国东风汽车的合资事业则表示，已密切关注当局的意见，并积极研究改善措施。