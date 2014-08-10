日本个股：丰田及本田汽车调降中国零部件价格，应对反垄断调查

新闻稿：中国1-3月固定资产投资增长9.2%，3月环比涨0.87%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透上海8月9日 - 中国当局对汽车业进行反垄断调查后，相关影响已扩及外国豪华车品牌以外领域，日本丰田 、本田 及日产 等业者成为最新采取回应的外国企业。
丰田与中国广汽集团合资的广汽丰田，以及本田与广汽集团合资的广汽本田，周五皆宣布由于调查缘故将调降零部件价格。
日产与中国东风汽车的合资事业则表示，已密切关注当局的意见，并积极研究改善措施。
中国发改委加强对国际汽车大厂的反垄断调查后，宝马、奔驰、奥迪、克莱斯勒和捷豹路虎等国际大厂过去一个月纷纷下调在中国的整车或零部件售价。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：