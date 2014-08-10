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货币新闻 | 2014年 8月 10日 星期日 14:51 BJT

埃博拉疫情：多伦多出现疑似感染案例，24小时内料可得知检测结果

路透多伦多8月9日 - 加拿大安大略省健康部门周六表示，一名疑似感染埃博拉(伊波拉)病毒的病患，目前正在多伦多地区一家医院接受治疗，检测结果将于未来24小时内出炉。

这名最近从尼日利亚(奈及利亚)抵达加拿大的病患采样，已送至温尼伯的国立微生物学实验室。

“病患目前受到隔离，正因发烧和其他类似流感症状接受治疗。”健康部门声明稿称。“这是预防性措施，检验结果预计在24小时内出炉。”(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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