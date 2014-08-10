埃博拉疫情：多伦多出现疑似感染案例，24小时内料可得知检测结果

新闻稿：中国1-3月固定资产投资增长9.2%，3月环比涨0.87%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透多伦多8月9日 - 加拿大安大略省健康部门周六表示，一名疑似感染埃博拉(伊波拉)病毒的病患，目前正在多伦多地区一家医院接受治疗，检测结果将于未来24小时内出炉。
这名最近从尼日利亚(奈及利亚)抵达加拿大的病患采样，已送至温尼伯的国立微生物学实验室。
“病患目前受到隔离，正因发烧和其他类似流感症状接受治疗。”健康部门声明稿称。“这是预防性措施，检验结果预计在24小时内出炉。”(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：