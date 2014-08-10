南美金融：阿根廷登报宣称并未违约，美国法官扬言判藐视法庭

路透纽约/布宜诺斯艾利斯8月8日 - 审理阿根廷政府与对冲基金债务官司的美国联邦地方法院法官葛利沙(Thomas Griesa)周五指出，阿根廷宣称已支付重组债券的应付债款，他扬言阿根廷若不停止发布此一不实言论，将判阿根廷藐视法庭。

阿根廷政府周四再度刊出一份所谓的法律通知，坚称阿根廷政府已经满足付款义务，因此并未债务违约。葛利沙法官周五在纽约一场听证上痛批阿根廷的律师代表。

葛利沙拿着一份刊在报纸上的通知指出，如果不停止不实声明，将有必要处以藐视法庭的庭令。

阿根廷经济部周五稍晚发表声明，指控葛利沙明显偏袒秃鹰基金。

美国国务院发言人表示，美国政府不会允许海牙国际法庭听取阿根廷宣称美国法院裁决侵犯其主权的主张。