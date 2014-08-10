南美金融：阿根廷登报宣称并未违约，美国法官扬言判藐视法庭

新闻稿：中国1-3月固定资产投资增长9.2%，3月环比涨0.87%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透纽约/布宜诺斯艾利斯8月8日 - 审理阿根廷政府与对冲基金债务官司的美国联邦地方法院法官葛利沙(Thomas Griesa)周五指出，阿根廷宣称已支付重组债券的应付债款，他扬言阿根廷若不停止发布此一不实言论，将判阿根廷藐视法庭。
阿根廷政府周四再度刊出一份所谓的法律通知，坚称阿根廷政府已经满足付款义务，因此并未债务违约。葛利沙法官周五在纽约一场听证上痛批阿根廷的律师代表。
葛利沙拿着一份刊在报纸上的通知指出，如果不停止不实声明，将有必要处以藐视法庭的庭令。
阿根廷经济部周五稍晚发表声明，指控葛利沙明显偏袒秃鹰基金。
美国国务院发言人表示，美国政府不会允许海牙国际法庭听取阿根廷宣称美国法院裁决侵犯其主权的主张。
阿根廷周四向国际法庭提出陈情，但唯有美国自愿接受国际法庭的司法管辖权，这件官司才能审理。(完)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。