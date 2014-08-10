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亚洲 | 2014年 8月 10日 星期日 15:24 BJT

突发事件：一伊朗客机坠毁德黑兰机场附近，据称40人罹难--IRNA

路透利雅德8月10日 - 伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述红新月会及记者报导指出，一架乘载40名乘客的飞机周日早上由德黑兰的梅赫拉巴德(Mehrabad)机场起飞后，坠毁在一个住宅区。

IRNA称，初步报导指出40名乘客在空难中丧生，其中包括七名孩童。地面人员是否有伤亡，尚不得而知。

报导称，失事客机原订飞往伊朗东北部城市塔巴斯。

IRNA报导称，一具引擎熄火导致这起坠机事件。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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