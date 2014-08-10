突发事件：一伊朗客机坠毁德黑兰机场附近，据称40人罹难--IRNA

新闻稿：中国1-3月固定资产投资增长9.2%，3月环比涨0.87%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透利雅德8月10日 - 伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述红新月会及记者报导指出，一架乘载40名乘客的飞机周日早上由德黑兰的梅赫拉巴德(Mehrabad)机场起飞后，坠毁在一个住宅区。
IRNA称，初步报导指出40名乘客在空难中丧生，其中包括七名孩童。地面人员是否有伤亡，尚不得而知。
报导称，失事客机原订飞往伊朗东北部城市塔巴斯。
IRNA报导称，一具引擎熄火导致这起坠机事件。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：