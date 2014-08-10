中东情势：以色列若不回到谈判桌，巴勒斯坦代表团周日将离开开罗

路透开罗8月10日 - 巴勒斯坦高级代表团成员Moussa Abu Marzouk表示，除非以色列同意重回由埃及调停的协商，终止加沙地区的战争，否则巴勒斯坦谈判代表周日将离开开罗。

“24小时内，就会决定代表团在埃及的去留。”哈玛斯政治局副主席Abu Marzouk周六深夜在开罗机场附近、代表团下塌的饭店告诉路透。

他表示将在周日会晤埃及调停人后做出决定，埃及方面的调停者本周分别会见了双方代表至少三次。

代表团团长Azzam Ahmed告诉Al Arabiya电视台，如果确认除非在条件情况下，否则以方不回来，在开罗参与谈判的巴勒斯坦代表团就要离开。

以色列曾表示在暴力冲突持续进行下，不会参与停火谈判。以方代表团周五清晨在72小时停火协议期限届满前不久离开开罗后，尚未返回。

巴勒斯坦拒绝延长停火的时间，称以色列在拖时间，并拒绝接受停止封锁加沙和开放一海港的诉求。