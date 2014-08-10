更新版 1-突发事件：伊朗客机坠毁德黑兰机场附近，据称48人罹难--IRNA

新闻稿：中国1-3月固定资产投资增长9.2%，3月环比涨0.87%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
(更新罹难及地面伤者人数)
路透迪拜8月10日 - 伊朗官方媒体报导，一架Sepahan航空公司Iran-140机型班机原定飞往伊朗东北部城市塔巴斯，周日早上由德黑兰的梅赫拉巴德(Mehrabad)机场起飞后，坠毁在一个住宅区，机上48名乘客及机组员全部罹难。
伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导，民航当局称，乘客包括两名婴儿及三名未满12岁的孩童。
国营电视台报导称，失事地区至少有三人因灼伤而送医。
IRNA报导称，一具引擎熄火导致这起坠机事件。
梅赫拉巴德机场位于德黑兰的西郊，主要为国内机场，但也提供一些国际航线起降。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：