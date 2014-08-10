日韩经济指标预测--8月11日-8月18日****

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日当周 8月11日(一) 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 41.1 2350 日本企业物价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.2% (较上年同期) +4.4% +4.6% 8月12日(二) 0430 日本工业生产 6月修正值 -- -3.3% 产能利用率(较前月) 6月 -- -0.7% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -10.6% 进口物价(较上年同期) -- -8.8% 2300 韩国失业率 7月 -- 3.6% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -1.8% +1.6% (环比年率) -7.1% +6.7% 8月13日(三) 0300 韩国L货供额 6月 -- +7.7% 2350 日本机械订单(较前月) 6月 +15.3% -19.5% (较上年同期) +3.3% -14.3% 2350 日本投资外国债券 前周 -- 买超8,974 外资投资日本股票 -- 买超949 8月14日(四) 0100 韩国央行利率决定 8月 -- 2.50% 8月15日(五) 暂无重要经济数据公布 8月18日当周 8月18日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.1% (完)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。