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亚洲 | 2014年 8月 11日 星期一 06:32 BJT

****日韩经济指标预测--8月11日-8月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    
    8月11日当周
    
    8月11日(一)
    0500 日本消费者信心指数                            7月          --         41.1
    2350 日本企业物价指数(较前月)                      7月        +0.4%       +0.2%
                         (较上年同期)                             +4.4%       +4.6% 
    
    8月12日(二)
    0430 日本工业生产                              6月修正值        --        -3.3%
             产能利用率(较前月)                        6月          --        -0.7%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      7月          --       -10.6%
             进口物价(较上年同期)                                   --        -8.8%
    2300 韩国失业率                                    7月          --         3.6%
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季       -1.8%       +1.6%
                              (环比年率)                          -7.1%       +6.7% 
    
    8月13日(三)
    0300 韩国L货供额                                   6月          --        +7.7%
    2350 日本机械订单(较前月)                          6月       +15.3%      -19.5%
                     (较上年同期)                                 +3.3%      -14.3%
    2350 日本投资外国债券                             前周          --    买超8,974
         外资投资日本股票                                           --      买超949
    
    8月14日(四)
    0100 韩国央行利率决定                              8月          --        2.50%
    
    8月15日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月18日当周
    
    8月18日(一)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               7月          --         持平
                                (较上年同期)                        --        +0.1%
    (完)
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