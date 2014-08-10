版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 07:19 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月11日至8月18日

汤森路透8月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

--------------------------------------------------------------------------------------------

8月11日 BMO Q2 2014 Priceline.com 12.04 25 9.70

8月11日 BMO Q4 2014 Sysco Corp. 0.50 12 0.47

8月11日 AMC Q2 2014 Ventas 0.44 3 0.39

8月12日 AMC Q2 2014 Fossil Group Inc 0.96 17 1.15

8月13日 AMC Q4 2014 思科(Cisco Systems) 0.53 39 0.52

8月13日 BMO Q3 2014 Deere & Company 2.21 21 2.56

8月13日 BMO Q2 2014 梅西百货(Macy's) 0.86 21 0.72

8月13日 AMC Q1 2015 NetApp, Inc. 0.57 35 0.53

8月14日 AMC Q3 2014 安捷伦科技 0.74 12 0.68

8月14日 Q2 2015 Autodesk, Inc. 0.29 16 0.45

8月14日 AMC Q3 2014 应用材料 0.27 19 0.18

8月14日 AMC Q2 2014 Nordstrom 0.94 29 0.93

8月14日 BMO Q2 2014 Kohl's Corp. 1.07 24 1.04

8月14日 BMO Q4 2014 Perrigo Company 1.55 17 1.57

8月14日 11:0 FY2015 Q2 沃尔玛(Wal-Mart) 1.21 28 1.24

8月15日 BMO Q4 2014 雅诗兰黛(Estee Lauder) 0.56 21 0.24

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐