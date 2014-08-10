《美国上市公司业绩公布日程表》--8月11日至8月18日

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
汤森路透8月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8月11日 BMO Q2 2014 Priceline.com 12.04 25 9.70
8月11日 BMO Q4 2014 Sysco Corp. 0.50 12 0.47
8月11日 AMC Q2 2014 Ventas 0.44 3 0.39
8月12日 AMC Q2 2014 Fossil Group Inc 0.96 17 1.15
8月13日 AMC Q4 2014 思科(Cisco Systems) 0.53 39 0.52
8月13日 BMO Q3 2014 Deere & Company 2.21 21 2.56
8月13日 BMO Q2 2014 梅西百货(Macy's) 0.86 21 0.72
8月13日 AMC Q1 2015 NetApp, Inc. 0.57 35 0.53
8月14日 AMC Q3 2014 安捷伦科技 0.74 12 0.68
8月14日 Q2 2015 Autodesk, Inc. 0.29 16 0.45
8月14日 AMC Q3 2014 应用材料 0.27 19 0.18
8月14日 AMC Q2 2014 Nordstrom 0.94 29 0.93
8月14日 BMO Q2 2014 Kohl's Corp. 1.07 24 1.04
8月14日 BMO Q4 2014 Perrigo Company 1.55 17 1.57
8月14日 11:0 FY2015 Q2 沃尔玛(Wal-Mart) 1.21 28 1.24
8月15日 BMO Q4 2014 雅诗兰黛(Estee Lauder) 0.56 21 0.24
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨