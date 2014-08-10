中东情势：以色列和巴勒斯坦达成最新的72小时停火协议

以色列总理纳坦亚胡稍早表示，“以色列不会在交火的情况下展开协商”，警告若火箭弹袭击继续，以色列在加沙地带的军事行动也不会停止。

哈马斯要求终止以色列和埃及对西岸地区的封锁，开放加沙一海港，以色列称只有未来与巴勒斯坦就永久和平协议进行协商时，才会考虑这一诉求。

哈马斯发言人Sami Abu Zuhri表示，在新的停火期间展开协商，将是达成协议的“最后机会”。

这场新的冲突周日进入第三天。医护人员称，以色列当天的空袭和炮击造成加沙九名巴勒斯坦人死亡，其中包括一名14岁男孩和一位妇女。

以色列军方称，其目标是位于加沙的11个“恐怖小组”，其中包括参与或准备发射火箭弹的枪手。