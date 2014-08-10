中东情势：以色列和巴勒斯坦达成最新的72小时停火协议

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
以色列总理纳坦亚胡稍早表示，“以色列不会在交火的情况下展开协商”，警告若火箭弹袭击继续，以色列在加沙地带的军事行动也不会停止。
哈马斯要求终止以色列和埃及对西岸地区的封锁，开放加沙一海港，以色列称只有未来与巴勒斯坦就永久和平协议进行协商时，才会考虑这一诉求。
哈马斯发言人Sami Abu Zuhri表示，在新的停火期间展开协商，将是达成协议的“最后机会”。
这场新的冲突周日进入第三天。医护人员称，以色列当天的空袭和炮击造成加沙九名巴勒斯坦人死亡，其中包括一名14岁男孩和一位妇女。
以色列军方称，其目标是位于加沙的11个“恐怖小组”，其中包括参与或准备发射火箭弹的枪手。
长达一个月的战争导致1,910名巴勒斯坦人和67名以色列人丧生，给人口密集的加沙地带造成广泛的灾难性破坏。但国际社会要求停火的压力不如前几轮巴以冲突那么强烈，因伊拉克和乌克兰等其他地区的国际安全形势分散了几个大国的精力。(完) (编译 孙茉莉/李爽 审校 杜明霞/张若琪)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
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