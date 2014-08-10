澳新经济指标预测--8月11日-8月18日****

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日当周 8月11日-13日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 7月 -- -- (较上年同期) -- -- 8月11日(一) 暂无重要经济数据公布 8月12日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 7月 -- 正2.0 企业信心指数 -- 正8 0130 澳洲房价指数 第二季 +1.1% +1.7% 8月13日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- +1.9% 0130 澳洲薪资价格指数(较上季) 第二季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.6% 2245 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 53.30 2245 新西兰零售销售(较上季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.4% 8月14日(四) 暂无重要经济数据公布 8月15日(五) 暂无重要经济数据公布 8月18日当周 8月18日(一) 0130 澳洲新车销售 7月 -- +1.7% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +1.0% PPI产出物价 -- +0.9% (完)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。