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亚洲 | 2014年 8月 11日 星期一 07:32 BJT

****澳新经济指标预测--8月11日-8月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    8月11日当周

    8月11日-13日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)              7月               --          --
                            (较上年同期)                                --          --
    
    8月11日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月12日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                7月               --        正2.0
                          企业信心指数                                  --          正8 
    0130 澳洲房价指数                              第二季             +1.1%       +1.7%
        
    8月13日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                           8月               --        +1.9%
    0130 澳洲薪资价格指数(较上季)                  第二季             +0.7%       +0.7%
                         (较上年同期)                                 +2.6%       +2.6%
    2245 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)              7月               --        53.30
    2245 新西兰零售销售(较上季)                    第二季               --        +0.7% 
                        (较上年同期)                                    --        +3.4% 
    
    8月14日(四)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月15日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    
    8月18日当周
    
    8月18日(一)
    0130 澳洲新车销售                                 7月               --        +1.7%
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价         第二季               --        +1.0%
                               PPI产出物价                              --        +0.9%
    (完)
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