欧洲经济指标预测--8月11日-8月18日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日当周 8月11日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 +0.3% -0.6% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 +0.55% -0.8% 8月12日(二) 0645 法国经常账收支(亿欧元) 6月 -- 赤字31 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.1% -2.1% (较上年同期) 持平 持平 0900 德国ZEW经济景气判断指数 8月 18.2 27.1 ZEW现况指数 55.0 61.8 8月13日(三) 0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.4% 持平 (较上年同期) +0.6% +0.6% 0600 德国CPI(较前月) 7月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% HICP(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 7月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -0.9% -0.8% 0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 减少3 减少3.63 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至6月三个月 6.4% 6.5% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) -0.1% +0.3% (不包括奖金)(较上年) +0.7% +0.7% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 +0.3% -1.1% (较上年同期) +0.1% +0.5% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 负1.0 0.1 2301 英国RICS房价指数 7月 51 53 8月14日(四) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.1% 持平 0600 德国经季节调整的GDP(较前季) 第二季初值 持平 +0.8% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.5% +2.5% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 -- -0.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 持平 持平 (较上年同期) -0.9% -0.8% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.9% 0900 欧元区通胀率(较前月) 7月终值 -0.6% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 8月15日(五) 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.1% +3.1% 8月18日当周 8月18日(一) 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差154(完)