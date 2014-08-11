《全球汇市》日圆随着地缘政治情势缓和而下滑，但市场信心仍然脆弱

澳元多头依然还没有从上周的利空中缓过神来，上周先是遇到澳洲失业率意外跳升，接着澳洲央行又下调了经济增长预估。
相比之下，英国央行则有可能在周三将公布的通胀报告中上调经济增长预估。
这或将支撑英镑，上周五英镑兑美元 跌至八周低点，兑欧元 亦下滑至六周低位。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3403 1.3410 -0.05 -2.49 1.3745
美元/日圆 102.16 102.04 +0.12 -2.98 105.30
欧元/日圆 136.93 136.84 +0.07 -5.39 144.73
美元/瑞郎 0.9057 0.9051 +0.07 +1.44 0.8928
英镑/美元 1.6773 1.6772 +0.01 +1.31 1.6556
美元/加元 1.0970 1.0971 -0.01 +3.30 1.0620
澳元/美元 0.9275 0.9277 -0.02 +4.06 0.8913
新西兰元/美元 0.8461 0.8456 +0.06 +3.11 0.8206
澳元/日圆 94.760 94.660 +0.11 +0.97 93.850
新西兰元/日圆 86.440 86.290 +0.17 +0.03 86.410
英镑/日圆 171.35 171.14 +0.12 -1.71 174.33
澳元/新西兰元 1.0954 1.0957 -0.03 +0.98 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 李婷仪/李爽/王颖/白云; 审校 张涛/张若琪/李爽)