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亚洲 | 2014年 8月 11日 星期一 08:07 BJT

《全球汇市》日圆随着地缘政治情势缓和而下滑，但市场信心仍然脆弱

澳元多头依然还没有从上周的利空中缓过神来，上周先是遇到澳洲失业率意外跳升，接着澳洲央行又下调了经济增长预估。

相比之下，英国央行则有可能在周三将公布的通胀报告中上调经济增长预估。

这或将支撑英镑，上周五英镑兑美元 跌至八周低点，兑欧元 亦下滑至六周低位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3403 1.3410 -0.05 -2.49 1.3745

美元/日圆 102.16 102.04 +0.12 -2.98 105.30

欧元/日圆 136.93 136.84 +0.07 -5.39 144.73

美元/瑞郎 0.9057 0.9051 +0.07 +1.44 0.8928

英镑/美元 1.6773 1.6772 +0.01 +1.31 1.6556

美元/加元 1.0970 1.0971 -0.01 +3.30 1.0620

澳元/美元 0.9275 0.9277 -0.02 +4.06 0.8913

新西兰元/美元 0.8461 0.8456 +0.06 +3.11 0.8206

澳元/日圆 94.760 94.660 +0.11 +0.97 93.850

新西兰元/日圆 86.440 86.290 +0.17 +0.03 86.410

英镑/日圆 171.35 171.14 +0.12 -1.71 174.33

澳元/新西兰元 1.0954 1.0957 -0.03 +0.98 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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