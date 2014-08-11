中国企业：绿地集团成立金融资产交易中心，拟发起公募基金管理公司

路透上海8月11日 - 中国最大房地产企业之一的绿地集团今年来加大在金融领域的布局，最新动作是上周五在贵州新成立绿地金融资产交易中心，未来绿地还计划在贵州发起成立公募基金管理公司和小额贷款公司，发起设立产业引导基金和国资国企改革基金。

公司新闻稿指出，新组建的绿地金融投资控股集团计划通过短、中、长期的合理布局，逐步获得包括银行、保险、证券、信托、资产管理等在内多元化金融服务牌照，健全金融控股机构体系。今年其业务规模将达200亿元人民币，明年的目标锁定业务规模超过500亿元。

新闻稿称，绿地金融资产交易中心由绿地金控独资设立，注册资本5,000万元，经营范围涵盖金融信息数据处理，金融资产经纪服务，票据质押融资，金融类创新产品的设计与实施，金融资产交易平台的运营，金融资产价格指数的发布等。

新闻稿还表示，下半年绿地集团将通过海外发债资金在贵州设立1亿美元的小额贷款公司，发起设立贵州省首家公募基金管理公司以及在条件成熟时发起设立贵州省地方资产管理公司。今年绿地还将在贵州发起成立首期50亿元的产业引导基金和国资国企改革基金。

绿地集团董事长张玉良表示，“当前难得的行业机遇和企业自身优势，促使绿地加快壮大金融产业。金融产业很快将成为绿地的又一重要增长极。”

他说，绿地正积极拓展在金融领域投资的广度和深度，目标是打造“大金融”，并非单纯对金融机构的投资，而是将在政策框架范围内，深度介入包括金融资产管理、信托、投资银行、小贷公司运营等业务，自主参与经营。未来几年，绿地将持续加大金融板块投资，快速提升规模和盈利。

绿地集团已投资入股上海农村商业银行、东方证券和锦州银行等金融企业，在上海、重庆、宁波、青岛和呼和浩特等城市设立小额贷款公司。

绿地集团是以上海为总部的国有控股综合性集团，以房地产企业为核心主业，能源和金融为次支柱产业，其中房地产业务以收入计去年在国内排名第二，仅次于万科 ，今年则有望超越万科。