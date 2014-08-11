《香港报摘》--信报8月11日

* 要闻版头条：

--政府将于本周五公布香港第二季本地生产总值（GDP）数据，财政司司长曾俊华昨天特别在网志中预告香港第二季经济按季出现收缩，远较市场原预期增长0.3%为差，是2011年第二季以来GDP再现收缩。他更警告，下半年香港将面临四大经济风险：美国或提早加息；国际地缘政治风险增加，楼市再次升温、资金若流出本港，股楼将受震荡。 * 其他：

--腾讯 将于本周三(13日)收市后公布中期业绩，多间大行发表报告唱好，指出腾讯主力的游戏及广告业务持续增长，而微信、民营银行及线上教育将是新业务重点。至于日前公布的「微信十条」规定，大行认为，新政策对微信未有负面影响。

--中移动 将于本周四公布中期业绩，虽然预期3G客户转用4G制式有利推动ARPU(每月每户平均收入)上升，但「营改增」对内地电讯业带来短期负面影响。

--雷士照明 高层内部纠纷，愈演愈烈。继上周五董事局罢免创办人吴长江的首席执行官职务后，接替其职务的大股东兼董事长王冬雷，为求接管吴长江手上的营业执照及财务印章等资料，上周五派人前往雷士照明重庆总部强抢，期间双方的人员发生殴斗。

--在柬埔寨金边市经营独家赌场的金界控股 ，管理层日前透露，与澳门「叠码仔」（从事博彩中介工作人员）磋商合作几近完成，有意在北亚市场大展拳脚。（完）