《全球重要经济事件一览表》--8月11日-8月18日

《汇市简讯》美元/韩元难以持坚，尽管美国10年期公债收益率上扬
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月11日(一)
斯德哥尔摩--瑞典财政部长柏格(Anders Borg)主持主题为“从大衰退中前行”的会议。美联储副主席费舍尔、国际清算银行首席经济学家Claudio Borio、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)和副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)将与会。
8月12日(二)
加拿大韦克菲尔德--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)举行为期两天的年度政策会议，与实业家和分析师等人士进行研讨。
8月13日(三)
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在批发融资风险研讨会上讲话。
东京--日本央行将公布7月政策会议的记录。(2350)
8月14日(四)
悉尼--澳洲央行支付系统稳定性高级经理Jenny Hancock参加澳洲风险大会小组讨论。
8月15日(五)
美国布雷纳德--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在明尼苏达州独立社区银行人士年度大会中发表演说。(1445)
8月18日(一)
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在澳洲支付论坛发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。