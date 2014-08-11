《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月11日

*工商时报：
--生技能量再添新动能，继中天集团的钻石和晟德集团成立的玉晟生技投资后，润泰集团总裁尹衍梁近日也号召金控及张念慈、赵宇天、许照惠等天王、天后成立台湾最大的生技创投，基金规模目标是10亿美元，首轮募资规画为1亿美元。
--香港分行成为台资银行的获利金鸡母。根据兆丰、台银等多家大型行库出具的统计显示，今年上半年大型公股银行海外分行获利，香港分行格外亮眼，可说独挑大梁，遥遥领先其他海外分行，若以海外获利占比计算，香港分行的获利贡献度更达三成，占比创下历来之最。
--航空业者指出，今年暑假航空客运市场以日本、韩国与大陆线表现最佳，双向客载都有高成长，尤其是韩国线；至于原本衰退的泰国线，因泰国政府预定8到10月开放免签证，预料将有助市场复苏，不过11月底台湾的地方首长选举，估计会影响客载量约两周。
*经济日报：
--看好未来两岸海运快递与两岸海空联运市场发展潜力，台湾港务公司率先于台北港自由贸易港区内筹设〞海运快递货物区〞，并于7月中旬向海关总署提出申请，预定明年初启用通关。
--华南金控 董事长刘灯城接受专访表示，配合金管会推动的打亚洲盃政策(台资银行前进亚洲市场)，将评估到马来西亚、印尼、柬埔寨、缅甸等东南亚地区，设立分行或并购当地银行，并在台湾内部继续寻找并购城乡型的证券商，以扩大金控集团规模。
--中租控股 明日将在上海举办上半年法说会，创下金融股与金融周边事业到大陆办公司法说会的首例。据悉，中租移师上海办法说，主要为吸引更多外资，尤其大陆合格境内机构投资者(QDII)法人参加。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 曾祥进)