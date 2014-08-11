美国与加拿大经济指标预测--8月11日-8月18日****

欧洲金融：比利时将把其法国巴黎银行股权卖掉四分之一--财政部
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前
8月11日当周
8月11日(一)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 19.3 19.82
8月12日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 7月 -- 95.00
1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字960 盈余710
8月13日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月6日当周 -- 347.0
再融资指数 -- 1,377.0
1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4%
1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.4% +0.5%
8月14日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 +0.1% +0.1%
1230 美国进口价格(较前月) 7月 -0.4% +0.1%
出口价格(较前月) -0.1% -0.4%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月9日当周 29.5 28.9
四周均值(万人) -- -- 29.35
续请失业金人数(万人) 8月2日当周 250.0 251.8
8月15日(五)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.4% +1.6%
1230 美国纽约联储制造业指数 8月 20.00 25.60
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.4%
(较上年同期) +1.8% +1.9%
核心最终需求PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.6% +1.8%
1300 美国整体净资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入355
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入250
1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
制造业产出(较前月) +0.4% +0.1%
产能利用率 79.2% 79.1%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 82.5 81.8
现况指数 97.8 97.4
预期指数 73.0 71.8
8月18日当周
8月18日(一)
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 53 53 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张涛)
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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