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亚洲 | 2014年 8月 11日 星期一 08:42 BJT

《台湾重要政经日程》--8月11日

===================今日重要政经消息=============================

8/11(一)

--10:30 新台湾国策智库召开〞高雄气爆与国土安全〞记者会。

--10:00 南山与新北市政府联合地上开发案。

--10:50 土地银行董事长交接宣誓典礼。

--14:30 和硕 投资人说明会。 ================================================================

8/13(三) *--10:00 富邦金控 旗下寿险与北市府地上权签约。

--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。

8/14(四)

--14:00 广达 投资人说明会。

--14:00 华南金控 召开投资人说明会，

8/15(五)

--17:00 主计总处公布第二季GDP统计值，概估值为成长3.84%。

--央行公布至7月底人民币存款及相关业务状况。

8/20(三)

--16:00 经济部公布7月外销订单，上月年增率为10.6%。

--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。

8/22(五)

--8:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.97%。

8/25(一)

--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。

--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。

9/5(五)

--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为1.75%。

--16:10 央行公布8月底外汇存底，上月底为4,236.61亿美元。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

9/9(二)

--16:00 财政部公布8月出口金额数据，上月为年增5.8%。

9/23(二)

--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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