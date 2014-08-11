重发-《中国报摘》--其他报纸重要消息8月11日

**上海证券报**

--证监会有关部门负责人透露，规范发展区域性股权市场的指导意见目前正在抓紧拟定中，将争取年底前发布。业内资深专家表示，在已包括主板、中小板、创业板和全国股转系统的多层次市场体系中，区域性股权市场的发展应当按照自身优势和企业特点，坚持区域性、私募性的基本定位。

**证券时报**

--"福喜"事件后，百胜、麦当劳、德克士、汉堡王、卡乐星等五家企业已在官网公布上海地区主要食品原料供应商信息，并开通供应商信息查询服务，其中含多家A股上市公司，包括圣农发展 、双汇发展 和三元股份 。

--透过近期多家上市公司披露的中报看其持股的基金公司上半年盈利状况，除天弘基金依靠余额宝收入和利润暴增外，更多基金公司营业收入虽有不同程度增长，但净利润不增反降，显示出货币基金规模猛增，却难以抵消其他类型基金规模缩水造成的盈利下滑压力。

**第一财经日报**

--福建省住建厅官网日前挂出关于促进房地产市场平稳健康发展的若干意见，从8月1日开始实施，其中不仅涉及到放开福州和厦门两个中心城市的限购、普通商品住房的认定，更为突出的是在放松信贷方面，包括金融机构在贷款首付比例和利率方面按政策规定的底限执行等。

--郑州市取消限购令，该市房管局通过官方微博发布消息称，经报请上级部门批准，该市市内五区、郑东新区购买住房不需要提供住房套数证明及居住、社保和纳税等情况证明。

--知情人士透露，中国投资有限责任公司 与中国航空工业集团公司正在就购买爱尔兰飞机租赁公司阿瓦隆(AVOLON)全部股权进行尽职调查，此次是买断性直投，交易规模在120亿欧元左右，尽职调查可能在9月、10月份结束，届时将公布是否购买。

**每日经济新闻**

--工信部稀土办主任贾银松表示，今年目标是组建六家稀土集团，上半年已完成三家，为包钢集团、中国铝业和厦门钨业。报导称，还未敲定的另三家集团为赣州稀土集团、广晟有色和中国五矿。(完)