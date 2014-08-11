台湾个股：兆丰金控称挪威、瑞典等主权基金欲增持股权至4.99%--董事长

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透台北8月11日 - 台湾兆丰金控 周一表示，现有股东挪威、瑞典、阿布达比、新加坡及沙乌地阿拉伯等主权基金对增持兆丰金非常有兴趣，欲增持股权至4.99%成为策略性投资人。
今日兆丰金董事长蔡友才在该公司总经理交接典礼会后接受媒体采访时并指出，找到并购标的后势必需要引资，若并购需要300-400亿台币即须引资，若全部换股则不需要。
“目前主权基金持股约在1%上下想增持到4.99%，等合并对象谈定后再来谈，现在大家先保持交往。”他说。
他并透露，其中有家主权基金已见兆丰金三次，目前兆丰金的外资持股约27%，未来即使个别引进三个投资人达15%，财政部泛官股则增加5%也不会受影响。
他提及，主权基金投资兆丰金纯做财务投资，主要看好兆丰金过去4年殖利率很稳定，皆达4-5%。
至于策略投资人对象，他则称，主权基金或是想要跟他合作的银行都有可能。
台湾政府力推兆丰金控及第一金控 推动公股并购以走出台湾打亚洲盃，因此兆丰金为此准备引进策略性投资人以因应将来并购所需资金。
当地时间11:05，兆丰金控上涨1.15%，报26.30台币，表现优于台湾加权指数 的0.95%涨幅。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM