香港经济： 将下调今年经济预测，忧政局不稳或惹来金融风暴--财政司长

路透香港8月11日 - 香港财政司司长曾俊华表示，香港第二季经济按年增长较首季为慢，按季更出现收缩，并需要下调今年全年的经济增长预测。
他并同时警告，香港经济正面对内外的多种风险因素，倘本地政局不稳，更有机会为国际大鳄提供机会，后果不堪切想。
近期在政制改革方面香港各界出现不少意见矛盾，＂占领中环＂更可能一触即发。
＂如果再加上本地政局不稳，可能引发一场完美的金融经济风暴，为国际大鳄提供机会，后果不堪切想。＂曾俊华在其个人网志（here）撰文称。
＂我希望打算以抗争手段争取普选的朋友三思，普选方案必须得到絶大多数市民的支持，抗争、斗争恐怕无助凝聚必需的共识。＂他称。
他表示，香港面对经济增长缓，失业率向上，以至里里外外各种复杂交错的风险因素已不应付。
在外围方面，美国的数据比较理想，但欧洲情况仍然疲弱。日本4月份提高消费税后，负面影响明显。内地第二季经济算是平稳运行，增长达7.5%，较第一季略为加快。零售、固定投资、工业生产等经济活动持续有所改善。因此，香港第二季的整体货物出口，虽然较首季好一点，但增长只属轻微。
至于香港内部方面，市民收入改善、企业信心大致正面，加上基建工程持续，第二季本地需求仍然维持增长，但增长速度有所放缓。访港旅客消费模式变化，人均消费在第二季明显减少；私营机构投资开支按年明显下跌；同期私人消费只录得轻微增长。三者皆是2009年首季以来最差的表现。失业率由第一季的平均3.1%，上升至第二季3.2%，就业不足率也由1.3%上升至1.5%。
但他亦展望今年余下时间，如果一切正常，欧美可望温和复苏，内地增长平稳，货物出口有望进一步改善。旅客人均消费短期内难以回升，但高基数的影响会逐渐消退，服务输出应可稍为回稳，相信今年第三、第四季的经济会略有改善。
不过，政府在本周五公布的第二季GDP及最新预测中，将会下调2014年的GDP预测。
＂由于上半年的经济表现较预期差，我们需要下调2014年的全年经济增长预测。＂曾俊华说。
香港2013年GDP增长为2.9%，政府原来预测2014年GDP增长为3-4%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)