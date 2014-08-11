《香港报摘》--其他报纸重要消息8月11日

*明报

--深圳高速 昨日宣布，与深圳国际 旗下子公司成立合营企业，以争取开发深圳市梅林关城市更新项目地皮。深圳高速出资9,800万元，占49%股份；深圳国际出资约1.02亿元人民币，占51%股份。合营企业注册资金为2亿元人民币。

*星岛日报

--“沪港通”最快10月13日开车，据悉，中港证监会拟在开车前签订意向书，落实跨境监管框架。港交所 总裁李小加表示，沪港通的监管原则是“本地原则为本，主场规则优先”为本，即买港股跟港规、买A股跟国法，并力促股民“买者自负”。

*苹果日报

--资深投资银行家、现任工商银行 副行长张红力，日前遭前雇主德银以涉嫌“虚假陈述”为由提出起诉，追讨连利息合共630万美元赔偿。德银指控张红力在任职该行期间，曾“有预谋地以非法手段”让德银转移一笔390万美元的资金，至一离岸公司Harperskille的深圳招商银行户口之中。

*东方日报

--统一企业中国 公布，计划向专业投资者进行票据发售，预期票据本金额最高为10亿元人民币，目前拟将所得款项净额作一般营运资金用途。

*文汇报

--光大国际 公布，集团将投资约1,500万元人民币扩建山东省淄博中水回用项目二期，设计年供中水达175万立方米。同时启动博兴污水处理项目扩建及升级改造工程，该项目投资约为6,400万元人民币，扩建及升级改造后，其污水处理规模将由现时的6万吨/日升至8万吨/日，工程预计于2015年初完成。

*大公报

--高诚资本 昨晚公布截至今年6月底止中期业绩，期内股东应占亏损录得4,696.8万港元，较去年同期增1.35倍，不派中期息。收益则按年升1.04倍至1，479.9万港元​​，集团表示，收益增加主因期内收购了HMV 64.54%股权所致。（完）

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