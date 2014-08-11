美国个股：Kinder Morgan所有子公司将合为一体，交易涉资700亿美元

路透8月10日 - 美国大型油气管道公司Kinder Morgan 周日称，将把旗下所有上市交易子公司整合成一家公司，交易涉资700亿美元，以此打消投资者对公司增长前景和财务结构过于复杂的担忧。

Kinder Morgan称，将放弃在美国页岩气热潮中推行的有利于税负的法务架构--业主有限合伙制企业(Master Limited Partnership，MPL)，将旗下子公司合并为一家市值达920亿美元的C股份有限公司(C-corporation)。

受影响的子公司包括Kinder Morgan Energy Partners LP 、Kinder Morgan Management 和El Paso Pipeline Partners 。这笔整合交易包括400亿美元Kinder Morgan Inc的股权、40亿美元现金和270亿美元划转债务。

公司董事长暨执行长Rich Kinder长期以来面临着来自投资者的压力，上月他在Kinder Morgan Partners第二季业绩电话会议上称，在评估合并Kinder各大子公司的可能性。

一位知情消息人士称，由于分为四个实体公司上市交易，Kinder Morgan的整体估值受到很大影响，市场对此也难以理解。

消息人士还称，MLP架构还要求各大子公司将逾40%的现金上交给一般合伙人(GP)，限制了Kinder Morgan展开收购的能力，而在新架构下进行并购交易将会容易一些。

Kinder Morgan在官网的一份演示文件中称，实行新架构将能让公司实现更高的股息增长率并更多地减轻所得税负担，这项整合交易预计将在今年底完成。

“合并后的公司将成为北美最大的能源基建公司，和第三大能源公司。”执行长Kinder在声明中称。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)