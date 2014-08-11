台湾汇市：台币实质交易略升破30整数关卡，外资略微汇入

路透台北8月11日 - 台币兑美元 周一实质交易趋升，主要交易区间升破30整数关卡。汇银人士表示，地缘政治紧张态势趋缓，亚币中韩元趋升，而台股随着区域股市走强，带动台币升破30大关。
汇银人士表示，亚洲货币包括韩元盘初大升，外资盘初也有汇入，虽然量能并不大。另一方面，进口商也有美元买盘需求。
〞韩元走高一些，外资也丢一点(美元)。〞一位本地大型商银交易人士说。
周五有消息称俄罗斯结束在乌克兰边境的军事演习，扶助美股 创3月来最大单日涨幅。这提升了亚洲股市可能从逾四个月最大单周跌幅的跌势中反弹的希望。
以色列和巴勒斯坦周日同意埃及的提议，2100GMT开始在加沙停火72小时，这进一步提振风险人气。
汇银人士也指出，台股随着亚洲股市重拾强劲，坚强了银行间对台币的信心。外资整体而言虽有买有卖，但盘初以汇入稍多一些。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由折价转为再由溢价转为折价-0.015/-0.005。一个月远汇报价 暂报在29.977/29.988左右，上日纽约盘收在29.990。
本地时间1011，台股加权指数 升0.69%报9,148.74。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.990-30.000，上交易日全日主要区间在29.995-30.024。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.980-30.010
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(记者 高洁如; 审校 曾祥进)