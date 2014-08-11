重发-芝加哥期市：小麦期货连续第三日走低，但供应疑虑限制跌幅

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
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路透悉尼8月11日 - 美国小麦期货周一连续第三个交易日走低，不过有关黑海地区供应中断、以及欧洲产量不足的担忧抑制跌幅。
芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货 下跌0.55%至每蒲式耳5.46-1/4美元，上周五收挫2.2%。
11月大豆期货 小涨0.1%至每蒲式耳12.85-1/2美元，周五攀升0.6%。
12月玉米合约 微跌0.1%报每蒲式耳3.63-1/4美元，上交易日下跌2.1%。
上个月期货价格触及四年新低之后，俄乌紧张关系引起的不安以及围绕西欧农产品质量欠佳的忧虑，激发芝加哥期市出现空头回补。
但黑海地区小麦出货并未真正中断，这给谷物期价带来压力。
美国农业部将于周二发布月度农作物供需报告，料将上调美国小麦产量预估。
分析师称，降雨将继续阻碍西欧小麦收割，令田间作业减缓，还将使法德等主要出口国能有多少小麦达到出口标准存疑。
由于天气情况总体有利作物生长，分析师还预计美国农业部将大幅提高玉米和大豆产量预估。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 546.25 -3.00 -0.55% -2.72% 545.34 51
CBOT玉米 363.25 -0.25 -0.07% -2.15% 383.12 31
CBOT大豆 1085.50 0.75 +0.07% +0.70% 1093.97 71
CBOT稻米 $12.76 -$0.03 -0.20% -0.66% $13.29 30
美国原油 $97.74 $0.09 +0.09% +0.09% $101.11 29
汇率
欧元/美元 $1.340 -$0.001 -0.06% +0.30%
美元/澳元 0.928 0.000 -0.02% +0.05%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 徐文焰/王颖/张若琪)
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM